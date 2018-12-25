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وزارة الكهرباء: تشغيل الربط الكهربائي مع السودان يناير المقبل

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:23 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه من المتوقع بدء التشغيل التجربيبي للخط الكهربائي الذي يربط مصر بالسودان؛ قريبا؛ من وادي حلفا الي حدود السودان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه من المتوقع أن يتم التشغيل التجريبي أواخر شهر يناير القادم؛ لافتا أن الخط الواحد علي جهد على 120 كيلو فولت وسوف يتم تدعمه ليكون على قوة 500 كيلو فولت.

وأكد حمزة، أن وزير الكهرباء اجتمع بنظيرة السوداني واتفقا على التعاون المشترك وتبادل الخبرات في ذلك المجال؛ منوها على وجود استقرار فى شبكة الكهرباء بمصر ، ولا يوجد انقطاعات أو تخفيف أحمال.

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