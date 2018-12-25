الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى الجمعة .. فيديو

قال الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سوف يشهد تقلبا ملحوظا وعدم استقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار بغزارة على السواحل الشمالية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أنه بداية من بعد غد تتحرك الرياح على القاهرة والوجه البحري؛ لافتا إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة.



أكد أن سقوط الأمطار سوف يكون على السواحل الشمالية؛ والوجه البحري ناحية البحيرة وكفر الشيخ.