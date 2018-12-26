«هدد» تتصدر أغاني ألبوم عمرو دياب الأخير كل حياتي

تصدرت أغنية (هدد) للهضبة عمرو دياب، ترتيب أغاني ألبومه الأخير "كل حياتي"، وأصبحت الأغنية الأكثر استماعًا بين أغاني الألبوم، إذ حققت 35 مليونا و452 ألفًا و885 مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.





وضم الألبوم 13 أغنية، هي: "يا ساحر، يتعلموا، هدد، كل حياتي، كنت في بالي، باين حبيت مع مارشميلو، باين حبيت رؤية عمرو دياب، يا هناه، تعالي، ده لو اتساب، ملاك الحسن، أنت مغرور، قالك ندم".



