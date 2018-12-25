الديهي: أنور السادات كان حكيما في إدارة مصر.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن ذكرى الرئيس الراحل محمد أنور السادات تظل عطرة، وذلك بفضل قراراته وإدارته الحكيمة للبلاد في فترة كانت صعبة للغاية.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن المصريين ليسوا في حاجة لكتابة التاريخ من جديد، ولكنهم في أمس الحاجة لقراءته جيدًا.



وجه "الديهي" رسالة لمن يريد تزييف التاريخ، قائلا: "لا تزيفوا التاريخ، ولا تقوموا بتزويره ولا تمسوا هذه النقاط المضيئة التي أضاءت التاريخ المصري، نحن في فترة من أصعب الفترات التي مرت على مصر والشعب يستدعي من هذا المعين الحضاري ما نستقوى به على صعوبة هذه المرحلة".