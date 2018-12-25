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توك شو

أحمد موسى يخصص حلقة للحديث عن بطل الحرب والسلام

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:26 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم تحتفل مصر بمئوية أعظم الرجال في التاريخ المصري؛ الرئيس محمد أنور السادات صاحب النصر والعبور؛ لافتا أن السادات صاحب أهم قرار في العصر الحديث وهو قرار السلام.

وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أنه بعد زيارة الرئيس السادات إلى إسرائيل تعرضت مصر إلى هجوم شديد؛ منوها أن العالم كله تفاجأ بزيارة السادات إلى الكنيست الإسرائيلي.

وأشار موسى؛ إلى أنه خصص حلقة اليوم من البرنامج للاحتفال بمئوية السادات التي يحتفل بها العالم كله وليست مصر فقط.

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