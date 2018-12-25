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منوعات

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
كريم جمال
يحتفل العالم الليلة بليلة الكريسماس وسط الصلوات التى أقيمت حول العالم، حيث يحتفل المسيحيون بعيد ميلاد المسيح، ونشرت بي بي سي مجموعة من الصور المختارة من بلدان العالم المختلفة.

يذكر أن عيد الميلاد هو ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين 13 يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور
العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

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