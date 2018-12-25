العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

يحتفل العالم الليلة بليلة الكريسماس وسط الصلوات التى أقيمت حول العالم، حيث يحتفل المسيحيون بعيد ميلاد المسيح، ونشرت بي بي سي مجموعة من الصور المختارة من بلدان العالم المختلفة.



يذكر أن عيد الميلاد هو ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين 13 يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

