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تعليم

5 يناير..آخر موعد لتقديم الأبحاث بمؤتمر تطوير التعليم العالي بجامعة بنها

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:06 ص
الدكتورحسين المغربى
الدكتورحسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
أعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي والذي تنظمه جامعة بنها بأنه تقرر مد فترة التقدم بالأوراق العلمية والبحثية للمشاركة بالمؤتمر حتى يوم 5 يناير 2019 لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركة بالمؤتمر.

ويقام المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في ضوء المتغيرات والمعايير العالمية خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير القادم بجامعة بنها وذلك برعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورعلاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها.

يشارك بالمؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور ستيفن شادوك مدير التخطيط الإستراتيجي بجامعة بريستول البريطانية بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجال تطوير التعليم العالي، لإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار الجديدة والخبرات بين المشاركين محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجال تطوير التعليم العالي

وقال الدكتور المغربي أن تنظيم هذا المؤتمر في بداية عام 2019 والتي خصصته القيادة السياسية ليكون عام التعليم في مصر، سيتيح الفرصة لتبادل الأفكار الجديدة والخبرات بين المشاركين محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجال تطوير التعليم العالي.

وأضاف أنه نظرًا لمرور ما يقرب من خمسة عشر عامًا علي بدء تطبيق مشروعات التطوير والجودة والاعتماد الأكاديمي في المنطقة العربية، فكان لابد من دراسة أثر تلك المشروعات علي العملية التعليمية والبحثية وسبل تطويرها وتفعيلها في ضوء المتغيرات والتحديات ولذلك يتم عقد المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في ضوء المتغيرات والمعايير العالمية بجامعة بنها ليتيح الفرصة لتبادل الأفكار الجديدة.

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