5 يناير..آخر موعد لتقديم الأبحاث بمؤتمر تطوير التعليم العالي بجامعة بنها

أعلنت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي والذي تنظمه جامعة بنها بأنه تقرر مد فترة التقدم بالأوراق العلمية والبحثية للمشاركة بالمؤتمر حتى يوم 5 يناير 2019 لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركة بالمؤتمر.





ويقام المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في ضوء المتغيرات والمعايير العالمية خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير القادم بجامعة بنها وذلك برعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورعلاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها.





يشارك بالمؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور ستيفن شادوك مدير التخطيط الإستراتيجي بجامعة بريستول البريطانية بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجال تطوير التعليم العالي، لإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار الجديدة والخبرات بين المشاركين محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجال تطوير التعليم العالي





وقال الدكتور المغربي أن تنظيم هذا المؤتمر في بداية عام 2019 والتي خصصته القيادة السياسية ليكون عام التعليم في مصر، سيتيح الفرصة لتبادل الأفكار الجديدة والخبرات بين المشاركين محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجال تطوير التعليم العالي.



