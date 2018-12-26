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رياضة

3 مباريات ودية أخيرة لـ منتخب اليد قبل خوض كأس العالم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:45 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
تغادر في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، إلى لاتفيا، للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب كل من، كريم هنداوي وعصام الطيار وعمر الوكيل وكريم أيمن وعلي زين ويحيى الدرع وعبد الرحمن عبده وعمر حجاج وإسلام حسن وأحمد خيري وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحمد سند وأكرم سعد وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم ومحمد جمال.

يضم الجهاز الفني: الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، وحسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وسيرجيو سانشيز مخطط الأحمال، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب.

ويأتي المعسكر في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 10 وحتى 27 يناير المقبل بألمانيا والدنمارك.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب ثلاثة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق أمام منتخبات، أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا، أيام 27 و27 و29 ديسمبر الجاري.

ويبدأ المنتخب الوطني مبارياته في المونديال بمواجهة السويد في التاسعة والنصف مساء الجمعة 11 يناير "بتوقيت القاهرة"، وفي مبارياته الثانية يواجه المنتخب القطري في الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير، وفي مباراته الثالثة يواجه الأرجنتين في السابعة مساء الاثنين 14 يناير، وفي مباراته الرابعة يواجه المجر في السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا في الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.

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