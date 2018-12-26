3 مباريات ودية أخيرة لـ منتخب اليد قبل خوض كأس العالم

تغادر في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، إلى لاتفيا، للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.





وتضم قائمة المنتخب كل من، كريم هنداوي وعصام الطيار وعمر الوكيل وكريم أيمن وعلي زين ويحيى الدرع وعبد الرحمن عبده وعمر حجاج وإسلام حسن وأحمد خيري وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحمد سند وأكرم سعد وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم ومحمد جمال.





يضم الجهاز الفني: الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، وحسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وسيرجيو سانشيز مخطط الأحمال، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب.





ويأتي المعسكر في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 10 وحتى 27 يناير المقبل بألمانيا والدنمارك.





ومن المنتظر أن يخوض المنتخب ثلاثة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق أمام منتخبات، أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا، أيام 27 و27 و29 ديسمبر الجاري.



