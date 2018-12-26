رئيس التأمين الصحي يتفقد الأعمال الجارية بمستشفى التضامن ببورسعيد

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى ، ولتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتقديم خدمة صحية متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصرى.



وفي إطار الاستعدادات الجارية لتمهيد تطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل،ومتابعة العمل علي ارض الواقع.



وتفقدت اليوم الأربعاء، الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفي التضامن للتأمين الصحي بمحافظة بورسعيد .



وقامت رئيس الهيئة بمتابعة الأعمال الإنشائية والجارية بالمستشفى، ونسبة إنجاز تلك الأعمال علي ارض الواقع، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمستشفي والعيادات الخارجية الملحقة بها.



وكذلك أعمال التشطيبات النهائية بأقسام المستشفى المختلفة وأقسام العمليات الكبري والصغري.