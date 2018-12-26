الأنشطة الثقافية للأزهر في 2018.. انطلاقة قوية لدعم الفن الهادف والفكر الجاد

شهد عام 2018 انطلاقة قوية للأزهر الشريف على صعيدي الثقافة الجادة والفن الهادف، وذلك وفق رؤية منفتحة على كل ما يثري العقل ويهذب الذوق وينمي قدرات الإنسان الإبداعية والفكرية، وهو ما جسده جناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 49، الذي جمع ما بين تنوع المضمون وثرائه وجمال الشكل وأصالته.



فيما جاء انطلاق مهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع ليشكل برهانًا عمليًا على دعم الأزهر وتشجيعه للفن الهادف والمفيد، بينما واصلت مجلة "نور" المخصصة للأطفال والصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دورها التثقيفي المتميز، وذلك من خلال إصدار طبعة جديدة باللغة الفرنسية، لتنضم للطبعتين العربية والإنجليزية، هذا فيما توجت جامعة الأزهر بالمركز الأول في النسخة السادسة من مهرجان "إبداع"، الذي شهد للمرة الأولى مشاركة كورال غنائي من الأزهر، بعدما اقتصرت مشاركات الأعوام الماضية على العروض المسرحية والإنشاد.



جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب:



حظي جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 49، لعام 2018، بإقبال كبير من زوار المعرض، الذين أبدوا إعجابهم بجمال تصميمه وتنوع معروضاته وأنشطته، وتميز الجناح بالقوة والفاعلية، من خلال ما قدمه من فعاليات وإنتاج فكري وعلمي غزير، واستهدف الأزهر بهذه المشاركة التواصل مع جميع فئات المجتمع وتعريفهم بما يقوم به من جهود لإرساء السلام المجتمعي، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، والتعريف بقضية القدس ونصرتها.



وشمل الجناح عدة أركان ضمت مختلف قطاعاته وأنشطته، من أبرزها ركن مجمع البحوث الإسلامية الذي قدم مجموعة من البحوث والمؤلفات التى أنتجها المجمع، وصل عددها إلى 79 عنوانًا بين مؤلفات فى اللغة والفقه والفكر والعقيدة، إضافة إلى العديد من السلاسل والكتب العلمية في العديد من المجالات المختلفة.



بينما أتاحت جامعة الأزهر للجمهور الاطلاع على مئات الآلاف من الكتب والدوريات والرسائل العلمية، والاستفادة من حوالي 50 ألف رسالة علمية و200 ألف مصنف علمي متنوع، ما بين كتب ومؤلفات باللغة العربية واللغات الأجنبية، ورسائل وأبحاث في مختلف المجالات العلمية، ودوريات صادرة عن كليات الجامعة، أما قطاع المعاهد الأزهرية فقد عرض لرواد الجناج عددًا من الكتب الدراسية المطورة، إضافة إلى كتاب مادة الثقافة الإسلامية، التي تستهدف تدريب الطالب الأزهري على التعامل مع القضايا والمفاهيم المعاصرة كالإرهاب والتطرف والتكفير والهجرة والتعايش المجتمعي والمواطنة.



أنشطة فنية وندوات

حرص الأزهر الشريف، من خلال جناحه، على التواصل مع جمهور المعرض بشكل جديد، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والإبداعية، كان من أبرزها مبادرة إحياء الخط العربي، حيث خصص جناح الأزهر ركنًا خاصًا بالخط العربي، فقدم لرواد الجناح ميزة كتابة أسمائهم بخطوط وزخارف جميلة.



ونظم الجناح مجموعة من الحملات التوعوية والصحية والمجتمعية من أبرزها حملة "صحتك تهمنا"، لقياس الضغط والسكر مجانًا لزوار الجناح، وحملة "التوعية بحقوق المكفوفين" من خلال تدريب زوار الجناح على كيفية التعامل مع المكفوفين، وحملة "الصحة الإنجابية" بهدف تقديم توعية كاملة عن الصحة الإنجابية، بالإضافة لحملة توعوية عن مخاطر مرض الإيدز، بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب طب الأزهر.



كذلك، عقد جناح الأزهر الشريف عشرات الندوات والفعاليات العلمية والثقافية والفكرية التي تناولت مختلف القضايا المعاصرة والشائكة في المجتمع وعلى رأسها قضايا دعم المرأة، وتجديد الخطاب الديني، والحوار بين الشرق والغرب، ومحاربة التطرف، وضبط الفتوى، والتعليم الآمن، ومأساة الروهينجا، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية، وعروض مسرحية باللغة العربية والإنجليزية، وإنشاد ديني وابتهالات بأكثر من لغة.



جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب

وانطلاقًا ﻣﻦ نجاح مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، سجل الأزهر الشريف حضورًا لافتًا في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته الـ 14، وذلك للتأكيد على مسؤوليته التعليمية والدعوية في ﻧﺸﺮ الفكر الإسلامي الوسطي، والمساهمة في محاصرة ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ المواطنة والتعايش السلمي، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ السلام والرحمة والعدل والمساواة.



وتضمن الجناح العديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، حيث قدم ركن "مجمع البحوث الإسلامية" نحو مائة إصدار جديد من إنتاج المجمع في موضوعات تجديد الفكر الإسلامي وقضايا المواطنة والتعايش ومواجهة الإلحاد وغيرها من القضايا المعاصرة، فيما قدم ركن "رواق الجامع الأزهر" عدة إصدارات تستهدف مواجهة شبهات الجماعات المتطرفة وتفنيدها، أما ركن مركز الأزهر للترجمة فعرض نماذج من ترجماته البالغة 152 كتابًا ب (13) لغة، لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام.



مهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع

ومع أن الأنشطة الفنية والإبداعية تعد جزءا أساسيا من العملية التعليمية في جامعة الأزهر ومعاهده، إلا أن عام 2018 شهد نقلة نوعية في تلك الأنشطة، من خلال تنظيم «مهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع»، في أبريل 2018، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لدعم إبداعات ومواهب أبناء الأزهر المتميزين، من المصريين والوافدين، في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأدبية، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.



وشهد المهرجان حضورًا كبيرًا ومنوعًا، وحظي بتغطية إعلامية واسعة، فيما سجل الطلاب الوافدون، والذين يمثلون أكثر من مائة دولة، حضورًا متميزًا، عبروا من خلاله عن ثقافاتهم الثرية والمتنوعة، كما تم تقديم عروض فنية ومسرحية ولوحات فنية مختلفة.



وشدد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، حينئذ، على أن «الأزهر يدعم كافة أشكال الفنون التي ترتقي بالذوق العام وتعمل على وحدة المجتمع ورفع مستوى الوعي لدى أبناء شعبنا المصري، موضحًا أن وقوف الأزهر ضد الأعمال التي تتصادم مع تراثنا وثقافتنا جعل البعض يتهمون الأزهر زورًا بأنه يقف ضد الفن» في حين أن «الأزهر يدعم الفن الهادف الذي يرتقي بالمجتمع ويقف بالمرصاد للفن الهابط الذي يدمر المجتمع ويناقض ثقافتنا وقيمنا».



مهرجان إبداع

ولم يأت عقد مهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع من فراغ، فقبل إقامته بنحو 3 أشهر كانت جامعة الأزهر تسجل حضورًا متميزًا في النسخة السادسة من مهرجان "إبداع"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.



ونجحت الجامعة في انتزاع المركز الأول من بين 136 جامعة ومعهدًا، وشهد هذا العام لأول مرة مشاركة الجامعة في مسابقة الغناء الفردي والكورال والفنون الشعبية، بعدما اقتصرت مشاركات الأعوام الماضية على الإنشاد والعروض المسرحية، وقد انتزع طلاب الأزهر المركز الأول في مجال المراسل التليفزيوني والإذاعي، وفاز به الطالب محمود جميل، بينما فاز الطالب علاء إبراهيم بالمركز الأول في مجال الأشغال الفنية، والأمر نفسه في مجال السيناريو والحوار، حيث فاز بالمركز الأول الطالب إبراهيم همي محمد، كما حصدت الجامعة المركز الثاني في الغناء الجماعي (الكورال)، فضلا عن جائزة لجنة التحكيم في أفضل عرض متميز في مجال الفنون الشعبية، بالإضافة إلى عدة جوائز أخرى.



مجلة نور بثلاث لغات

وشهد عام 2018، كذلك، انطلاق الإصدار الفرنسي من مجلة " نور" هدية الأزهر لأطفال العالم، والتي تصدر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وتشكل المجلة تجربة فريدة من نوعها، فهي أول مجلة مصرية للأطفال تترجم للغتين الفرنسية والإنجليزية بترجمة دقيقة لمركز الأزهر للترجمة، وهو ما مكنها من ارتقاء مكانة متميزة بين مطبوعات الطفل العربية.



وتحمل "نور" طموحًا يتجاوز كونها مجلة شهرية دورية ناجحة للطفل العربي، إذ اتسعت انشطتها لتضم موقعًا إلكترونيًا، وقناة على اليوتيوب، وتطبيقًا تفاعليًا للهواتف النقالة بالإضافة لمجموعة كتيبات تعليمية للصغار، كما شهد شهر رمضان الماضى مشاركة المجلة في إنتاج مسلسل كرتون بعنوان "نور وبوابة التاريخ" حصد جائزة الإنتاج المتميز من المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن حصوله على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم كأفضل مبادرة لعمل فني وثقافي وفكري لخدمة اللغة العربية.



وتحظى مجلة نور بدعم ورعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وهي تستهدف تقديم ثقافة تلائم هوية الطفل المصرى والعربى، تحمل قيم الحق، والخير، والجمال، والتراحم وقبول الآخر، ونبذ التعصب والكراهية والعنف، وتدرب الطفل على التفكير المنطقي التحليلي الذي يحميه من الأفكار المتطرفة الشاذة، وتعلمه السلوكيات الصحية والحضارية الصحيحة، وتعزز لديه الحب والانتماء للوطن، وتستنهض همته للعمل والتفوق في كل المجالات العلمية والرياضية والفنية.