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رياضة

لوفرين يتقدم لـ ليفربول بتسديدة صاروخية بمشاركة صلاح..فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:26 م
صدى البلد
أحمد هاني
نجح فريق ليفربول في التقدم على ضيفه نيوكاسل على ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح لوفرين في التقدم في الدقيقة العاشرة بعد كرة ركنية وصلت للمافع الكرواتي علي حدو منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بقوة في شباك الحارس.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة ويبتعد عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق 4 نقاط، فيما ياتى نيوكاسل في المركز 15 برصيد 17 نقطة.

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