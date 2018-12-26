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رياضة

طارق يحيى: باسم مرسي إضافة كبيرة لسموحة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:31 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف طارق يحيي المدير الفني لفريق سموحة عن حقيقة مفاوضات النادي مع باسم مرسي لضمه من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية

وأكد في تصريحات اذاعية عبر اثير " أون سبورت إف ام " أن باسم مرسي لاعب مميز و يمثل اضافة كبيرة للفريق خاصه في ظل حاجته لاستعادة مستواه حتي يعود للمنتخب

وأضاف أن الزمالك الاقرب للتتويج بلقب الدوري الممتاز على الرغم من كون البطوله في الملعب حتي الان و منافسه بيراميدز و الاهلي عليها

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