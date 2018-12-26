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خالد صديق: الدولة تحتاج 350 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن محافظة بورسعيد ستكون أول محافظة يتم الإعلان أنها خالية من العشوائيات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد، أن محافظة الفيوم والمنوفية تعبر من المحافظة التي لا يوجد بها عشوائيات معلقا «مش هنعلن إن مفيش عشوائيات فيهم لأن حجم العمل كان قليلاً جدًا» .

وأشار إلى أن الدولة تحتاج 350 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات تمامًا على المناطق غير الآمنة والعشوائيات بجميع المحافظات.

وأوضح أن الدولة انتهت من 52 مشروعًا لتطوير عشوائيات موضحًا أن هذه المشروعات استفاد منها 410 أسرة، وكشف أن الكثافة السكانية بالعشوائيات تصل لـ 700 فرد على الفدان.

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