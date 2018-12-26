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رياضة

برباعية..محمد صلاح يقود ليفربول لفوز سهل على نيوكاسل ويغرد علي القمة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:03 م
صدى البلد
أحمد هاني
نجح فريق ليفربول في تعزيز صدراته للدوري الإنجليزي بفوز برباعية على ضيفه نيوكاسل على ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح لوفرين في التقدم في الدقيقة العاشرة بعد كرة ركنية وصلت للمدافع الكرواتي على حدود منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بقوة في شباك الحارس.

وبعد الهدف شهد باقي الشوط هدوءا نسبيا في وسط الميدان واعتماد نيوكاسل علي الكرات المرتدة.

وفي الدقيقة 44 تحصل ليفربول على ركلة حرة مباشرة من علي حدود منطقة الجزاء سددها شاكيري ونجح الحارس في تشتيتها بصعوبة .
ونجح محمد صلاح في تعزيز تقدم الريدز بالهدف الثاني من ركلة جزاء مع انطلاق الشوط الثانى.

وفي الدقيقة 79 ومن هجمة منظمة من لاعبي الليفر على حدود منطقة الجزاء مرر جوردان هندرسون الكرة بإتجاه ترينت أرنولد المنطلق خلف مدافعي نيوكاسل داخل يسار المنطقة والذي مرر كرة عرضية أرضية رائعة شيردان شاكيري الخالي تماما من الرقابة .

وعاد فابيانو واستكمل حفلة الريتز وأحرز رابع الأهداف بعد ركنية متقنة عن طريق محمد صلاح بعرضية قوية على القائم الأول للمرمى باتجاه زميله فابينيو الذي استقبل الكرة برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

وقبل نهاية المباراة بدقائق حافظ أليسون على نظافة شباكه بعد هجمة مرتدة خرج الحارس من مرامه ليشتت الكرة ثم تعود للاعب نيوكاسل الذي سدد الكرة وتصدى لها بكير ببراعة.

وهذا يعد الفوز الخامس على التوالي للريدز، ليحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة ويبتعد عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق 4 نقاط، فيما نيوكاسل برصيد 17 نقطة.

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