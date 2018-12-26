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حوادث

وفاة محتجز فى مركز ديرب نجم بعد نقله إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
توفى احد سجناء سجن مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية عقب نقله للمستشفى بعد شعوره بحالة اعياء.

تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية من خدمات سجن المركز بشعور المسجون حمدى .م . م "مقيم بدائرة المركز ، ومحبوس إحتياطيًا على ذمة القضية رقم 24954/2018 جنايات ديرب نجم إتجار فى المواد المخدرة ، وسبق إتهامه فى قضيتى سلاح ومخدرات "، بحالة إعياء شديدة، فتم نقله على الفور لمستشفى ديرب نجم المركزى بسيارة إسعاف رفقة الحراسة اللازمة إلا أنه وصل إلى المستشفى متوفى.

قام عدد من أقارب المتوفى وأصدقائه بالتجمع أمام المستشفى، وتمت السيطرة على الموقف وصرفهم دون حدوث ثمة تداعيات، وبسؤال عدد من المحبوسين إحتياطيًا رفقة المتوفى ، قرروا سقوطه مغشيًا عليه ونفوا تعرضه لأى إعتداء ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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