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أحمد موسى: تطوير العشوائيات يحتاج 20 مليار جنيه.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل مهمة اليوم لجميع المواطنين و المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 2 بالإسكندرية.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس يحمل هموم البلاد ومشكلات المواطنين.

وأشار موسي إلى أن، مشروع بشاير الخير يأتى في إطار سعي الدولة للقضاء على ظاهرة العشوائيات وتوفير مسكن آمن وبيئة مناسبة للمواطنين، موضحا أن الرئيس أكد على استرداد حقوق الدولة، معلقًا « تطوير العشوائيات يحتاج 20 مليار جنيه» .

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