أمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء في عدد من قرى كفرالشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة، لاسيما على القرى الساحلية بشمال المحافظة في مراكز البرلس وبلطيم ومطوبس والحامول.



وأدى سقوط الأمطار الغزيرة إلى إغراق الشوارع ببرك المياه، وعدم استقرار التيار الكهربائي في العديد من القرى، خاصة في معظم قرى بيلا، وكذلك مكوث المواطنين في منازلهم.



وكلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة رفع مياه الأمطار من الشوارع لعدم إعاقة حركة سير المارة والمركبات.