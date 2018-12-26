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فن

عرض Bumblebee في مصر بعد الولايات المتحدة بعدة أيام

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:03 م
صدى البلد
محمد نبيـل
بعد عرضه بالولايات المتحدة الامريكية بعدة أيام، ينطلق فيلم المغامرات Bumblebee فى السينمات بمصر ابتداء من اليوم الأربعاء.

تدور أحداث الفيلم عام 1987، أثناء رحلة هروب بامبلبي من المطاردة حيث يجد مأوى في مخبأ خردة ببلدة شاطئية صغيرة بكاليفورنيا، في الوقت نفسه تحاول تشارلي وهي في مطلع الـ18 سنة أن تجد مكانًا لها في العالم، فتكتشف بامبلي محطم وبه آثار معارك كثيرة، وعندما تتمكن من تجديد أجزائه وإعادته للحياة تدرك سريعًا إنه ليس مجرد سيارة فولكس فاغن صفراء تقليدية.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ ترافيس نايت، وسيكون سابقة أحداث لقصة حياة Bumblebee على سطح الأرض.

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