ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

15 سيارة إسعاف تشارك في نقل ضحايا حادث تصادم دمنهور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:29 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
انتقل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى موقع حادث تصادم سيارة "تريلا" بميكروباص بالطريق الزراعى بدمنهور؛ عقب تلقيه بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة. 

ووجه "آمنة"، الدكتور محمد ناصف، مدير مرفق الإسعاف، بالدفع بـ15 سيارة إسعاف؛ لنقل ضحايا الحادث الذي نتج عنه وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وتوجه محافظ البحيرة، يرافقه اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، واللواء فاضل عمار، حكمدار البحيرة، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكرى، إلى مستشفى دمنهور العام؛ للاطمئنان على المصابين، موجهًا بتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.

وهطلت الأمطار بغزارة وتسببت فى حجب الرؤية على الطريق الزراعى السريع مما أدى إلى وقوع حادث تصادم بين سيارتى أعلى الكوبرى العلوى بالطريق الزراعى السريع أمام مديرية الطب البيطرى بدائرة مركز دمنهور وأسفر عن مصرع 7 أشخاص  وإصابة 5 آخرين.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى علي الطريق الزراعى بجوار الكوبرى العلوي بالطريق الزراعى السريع أمام مديرية الطب البيطرى بمركز دمنهور  دمنهور.

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات مرفق الإسعاف لنقل المصابين وجثث ضحايا الحادث للمستشفى العام بدمنهور.. وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة.
15 سيارة إسعاف تشارك في نقل ضحايا حادث تصادم دمنهور
15 سيارة إسعاف تشارك في نقل ضحايا حادث تصادم دمنهور
15 سيارة إسعاف تشارك في نقل ضحايا حادث تصادم دمنهور
15 سيارة إسعاف تشارك في نقل ضحايا حادث تصادم دمنهور
15 سيارة إسعاف تشارك في نقل ضحايا حادث تصادم دمنهور
15 سيارة إسعاف تشارك في نقل ضحايا حادث تصادم دمنهور

ترشيحاتنا

محاكمة عاجلة لمذيع صوت العرب بسبب نوال الزغبي وعمرو دياب ورامي صبري

صراع إفريقي إنجليزي على هداف الدوري الإنجليزي..صلاح يقترب والسيتي يبتعد

المحاجر ثروات مصر المهدرة.. 5 جنيهات إيجار الـ 10 آلاف متر مربع في سنة

لوفرين يتقدم لـ ليفربول بتسديدة صاروخية بمشاركة صلاح..فيديو

أوباميانج يفسد فرحة محمد صلاح وهارى كين وينفرد بصدارة هدافي البريميرليج

مصطفى الفقي: مصطلح رئيس سابق جديد على مسامع الشعب المصري

السجن عامين لمحمد البلتاجي لإهانته القضاء في قضية اقتحام الحدود

فضيحة الديك الرومي تضرب إنجلترا مع أعياد الميلاد

لو مش قادر تروح السجل المدني أو مشغول وعاوز تستخرج شهادة ميلاد من بيتك.. اتبع الخطوات الآتية

مبارك يكشف كواليس اجتماع الداخلية والدفاع والمخابرات عن 25 يناير..فيديو

وكيل حسين الشحات يحسم موقفه من الانضمام لـ الأهلي في يناير

فرح وغضب في مطروح بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

فيديو

موجز البلد| السيسي يفتتح بشاير الخير 2.. محمد صلاح يسجل هدفا.. مبارك يدلي بشهادته
حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو
لأول مرة.. مبارك يكشف سبب قطع الاتصالات الهاتفية في 25 يناير..فيديو
مبارك يكشف كواليس اجتماع الداخلية والدفاع والمخابرات عن 25 يناير..فيديو
شاهد.. مبارك يكشف لأول مرة سبب تنحيه عن رئاسة مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟