15 سيارة إسعاف تشارك في نقل ضحايا حادث تصادم دمنهور

انتقل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى موقع حادث تصادم سيارة "تريلا" بميكروباص بالطريق الزراعى بدمنهور؛ عقب تلقيه بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة.





ووجه " آمنة" ، الدكتور محمد ناصف، مدير مرفق الإسعاف، بالدفع بـ15 سيارة إسعاف؛ لنقل ضحايا الحادث الذي نتج عنه وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.





وتوجه محافظ البحيرة، يرافقه اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، واللواء فاضل عمار، حكمدار البحيرة، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكرى، إلى مستشفى دمنهور العام؛ للاطمئنان على المصابين، موجهًا بتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.





وهطلت الأمطار بغزارة وتسببت فى حجب الرؤية على الطريق الزراعى السريع مما أدى إلى وقوع حادث تصادم بين سيارتى أعلى الكوبرى العلوى بالطريق الزراعى السريع أمام مديرية الطب البيطرى بدائرة مركز دمنهور وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.





وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى علي الطريق الزراعى بجوار الكوبرى العلوي بالطريق الزراعى السريع أمام مديرية الطب البيطرى بمركز دمنهور دمنهور.



