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رياضة

إنتر ميلان يفوز على نابولي بهدف مارتينيز القاتل

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
محمد سمير
حقق إنتر ميلان فوزًا قاتلًا على ضيفه نابولي بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، في مباراة احتضنها ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف المباراة الوحيد بأقدام الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

واستمر الإنتر في المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو بعد وصوله للنقطة 36، فيما واصل نابولي احتلال المرتبة الثانية رغم الهزيمة بتجمد رصيده عند 41 نقطة.

ودفع لوتشيانو سباليتي، مدرب الإنتر، بتشكيلة تضم كلًا من: هاندانوفيتش، دامبروزيو، دي فريج، سكرينيار، أسامواه، فاليرو، بروزوفيتش، ماريو، بوليتانو، إيكاردي، بيريسيتش.

على الجانب الآخر، دفع كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، بتشكيلة تضم كلًا من: ميريت، ألان، ألبيول، كوليبالي، ماريو روي، كاليخون، فابيان، هامسيك، زيلينسكي، إنسيني، ميليك.

وفاجأ الأرجنتيني ماورو إيكاري الجميع مع تنفيذ ركلة البداية بتسديدة مباغتة تصدى لها أليكس ميريت، حارس نابولي، ليحرم الإنتر من تسجيل هدف مفاجئ في أقل من 3 ثوانٍ.

واستمر زحف النيراتزوري نحو مرمى الضيوف، وكان ماتيو موليتانو قريبًا من هدف التقدم بعدما تهيأت له الكرة من عرضية إيفان بيريسيتش، ليوجهها بتسديدة على الطائر، لكنها علت العارضة.

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