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فن

تريزيجيه يبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:54 ص
صدى البلد
كـريـم الـخـطيب
أبهر محمود تريزيجيه المحترف الدولي في فريق قاسم باشا التركي الحضور في حفل زفافه اليوم برقصة سلو مع زوجته على أنغام أغنية تامر عاشور «البيت الكبير».

واحتفل محمود تريزيجيه المحترف المصري الدولي في فريق قاسم باشا التركي بزفافه اليوم، بأحد فنادق التجمع الخامس.

وحرص عدد من نجوم الأهلي والرياضة بشكل عام على حضور عقد قران تريزيجيه لتقديم التهنئة للاعب بعد دخول القفص الذهبي.

كما شارك حفل زفاف تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي، المطرب محمد حماقي، إضافةً إلى الثنائي أوكا وأورتيجا بالتجمع الخامس.

وأحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف كابتن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي قاسم باشا بتركيا ونجم منتخب مصر على "روان" وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة والفن.

حرص حماقي في بداية فقرته علي تهنئة العروسين وأعرب عن احترامه لتريزيجيه باعتباره نموذجا للشباب رياضيا وأخلاقيا .. ثم أشعل وصلات الرقص المتتالية العروسين وأصدقاء العريس من نجوم الرياضة والفن بالعديد من أغانيه الشهيرة.

وشهدت فقرة حماقي قيام العريس كابتن "تريزيجيه" - خلال أسعد لحظات حياته _ بتقبيل يد ورجل والدته احتراما وتقديرا لها وسط وطالب حماقي من جميع الحضور بتحية والدة تريزيجيه وسط عاصفة من هتافات الإعجاب والتصفيق.

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