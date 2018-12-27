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شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
محمد صبحي
احتفل محمود تريزيجيه المحترف المصري الدولي في فريق قاسم باشا التركي بزفافه اليوم، بأحد فنادق التجمع الخامس، وسط عدد كبير من نجوم الرياضة والفن والشخصيات العامة.

كان ضمن الحضور علاء مبارك ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة و من نجوم الرياضة عصام الحضري وأسرته ، عماد متعب ، إبراهيم حسن وحرمه ، وليد صلاح الدين وحرمه ، مجدي عبد الغني، مدحت شلبي، محمود كهربا، العامري فاروق ، مروان محسن ، أحمد حسن ، كوكا ، سعد سمير ، مؤمن زكريا، صالح جمعه، عمرو جمال ،حسين السيد ،أحمد الشناوي ، محمد الشناوي، وجنش وأحمد فتحى وأحمد ياسين منظم الحفل الذي تميز بالرقي والفخامة من حديث التجهيزات والديكورات.

ومن نجوم مسرح مصر حضر مصطفى خاطر، محمد أنور، أس أس، بالإضافة إلي حمدي بدر مدير أعمال حماقي، تامر عاشور، يوسف الشريف وأحمد فهمي وساندي.

وأحيا النجم محمد حماقي حفل زفاف كابتن محمود حسن "تريزيجيه".

حرص حماقي في بداية فقرته على تهنئة العروسين وأعرب عن احترامه لتريزيجيه باعتباره نموذجا للشباب رياضيا وأخلاقيا..ثم أشعل وصلات الرقص المتتالية للعروسين وأصدقاء العريس من نجوم الرياضة والفن بالعديد من أغانيه الشهيرة.

وشهدت فقرة حماقي قيام العريس كابتن "تريزيجيه" - خلال أسعد لحظات حياته _ بتقبيل يد ورجل والدته احتراما وتقديرا لها وسط وطالب حماقي من جميع الحضور بتحية والدة تريزيجيه وسط عاصفة من هتافات الإعجاب والتصفيق.
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

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شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

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