أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، الخميس، موجة من الطقس السيئ صاحبها هطول للأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وزيادة في سرعة الرياح، بالتزامن مع نوة عيد الميلاد التي تضرب المدينة في الوقت الحالي.



ولليوم الثاني تواصل غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.



وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي للميناء إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.