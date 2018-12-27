الكهرباء: تركيب 6 ملايين و700 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الآن

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن الوزارة قامت بتركيب 6 ملايين و700 ألف عداد مسبوق الدفع، حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على تغيير العدادات القديمة إلى عدادات مسبوقة الدفع، متابعا أن فلسفة الوزارة قائمة على تحويل العدادات القديمة للعدادات مسبوقة الدفع.



وأضاف "حمزة"، أن من مميزات العدادات مسبوقة الدفع هو خروج العنصر البشري من منظومة القراءة والاستهلاك،مما يمنع القراءات الخاطئة ويساعد المواطن على التحكم في استهلاكه.



وأوضح أن هناك عدة طرق لشحن العداد المسبوق الدفع، عن طريق الشحن من السوبر ماركت أو أي شحن سريع، وقريبا ستكون هناك منظومة جديدة وهى الشحن من خلال الهاتف المحمول من المنزل.