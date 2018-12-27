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أخبار العالم

مقتل المتحدث باسم داعش خراسان في غارة جوية شرق أفغانستان

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن الجيش الأفغاني مقتل المتحدث باسم تنظيم "داعش خراسان" سلطان عزيز عزام خلال غارة جوية شنتها القوات الأمريكية في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

وأوضح فيلق "سيلاب 201" التابع للجيش الأفغاني شرق البلاد، في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية بالقرب من منطقة بشير آجام في إقليم ننجارهار الشرقي قبل يومين، وأسفرت تلك الغارة عن مقتل المتحدث باسم التنظيم.

وأضاف البيان أن عزام كان متورطًا في تجنيد المسلحين لصالح جماعته الإرهابية، كما تورط في قتل عدد من المواطنين الأبرياء.

ولم يعلق تنظيم داعش خراسان على أنباء مقتل عزام حتى الآن.

يُشار إلى أن إقليم ننجارهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيًا في شرق أفغانستان، إلا أن بعض المسلحين التابعين لحركة طالبان وتنظيم داعش خراسان ينشطون في بعض المناطق التابعة له، كما حاولوا عدة مرات شن هجمات ضد الحكومة وقوات الأمن في هذا الإقليم.

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