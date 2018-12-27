محمد صلاح يسخر من زميله في ليفربول بعد الفوز على نيوكاسيل

داعب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، زميله الكرواتي ديان لوفرين بعد فوز الريدز بنتيجة 0/4 أمام نيوكاسل، أمس الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ونشر محمد صلاح، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا له وهو يحتفل بأحد أهداف الريدز في مباراة اليوم مع زميله فابينيو، بينما اكتفى لوفرين بنظرات غاضبة إلى اللاعب البرازيلي.





وكتب "صلاح" على الصور: "حقًا.. نحن مجرد أصدقاء"، في إشارة إلى صور لوفرين وهو ينظر بغضب بسبب احتفال النجم المصري مع فابينيو.



