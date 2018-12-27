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أخبار العالم

ترامب يتلقى اتصالات الأطفال بـ بابا نويل.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:41 م
صدى البلد
نشر موقع روسيا اليوم مقطع فيديو لحظة تلقى الرئيس الأمريكي ترامب اتصالات الأطفال ببابا نويل، كانت هذه أول مرة يظهر فيها ترامب في مناسبة عامة منذ بدء إغلاق الحكومة.

وكان من المقرر أن يغادر ترامب واشنطن يوم الجمعة ليقضي العطلة في منزله، لكنه فضّل حتى الآن البقاء في البيت الأبيض خلال الإغلاق الذي حدث بعدما فشل هو وكبار المشرعين في كسر جمود يحيط بتمويل بناء جدار اقترح إقامته على الحدود مع المكسيك.

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