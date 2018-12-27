شاهد.. اللقطات الأولى لإعادة فتح سفارة الإمارات في دمشق

عرضت فضائية "فرانس 24" اللقطات الأولى لإعادة افتتاح السفارة الإماراتية في العاصمة السورية دمشق، بعد غلقها لمدة 6 أعوام بسبب الحرب السورية.



وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الامارتية رسميا عودة العمل اليوم الخميس في سفارة الإمارات في دمشق.



وقالت الوزارة، إن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري.



وأعربت عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية.