العسيلى يتجاوز النصف مليون مشاهدة فى ساعات بـ وجع الهوى

دخلت أغنية "وجع الهوى" التى يقوم بغنائها الفنان محمود العسيلى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد طرحها بساعات قليلة .



وقد تمكنت الأغنية من 600 ألف مشاهدة فى غضون ساعات معدودة ، ليحتل المرتبة العاشرة من أصل 50 مركزا يضمهم القائمة ، إذ أن البرومو الخاص بالأغنية كان قد دخل هو الاخر قائمة الأعلى مشاهدة.



الأغنية من كلمات أمير طعيمة ومحمود العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير، ومن المقرر أن يتم طرحها قريبا، عبر موقع يويتوب.



وكانت آخر أغنية طرحها العسيلي هي "بيت جدتي" من ألحان محمود العسيلي، وكلمات يمنى العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.