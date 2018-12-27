أردوغان يحكم قبضته على سلطات الدولة بقرارات رادعة

أصدر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، تشريعا جديدا يمنع محاسبة رؤساء البلديات من وزارة الداخلية، وينقل صلاحيات المحاسبة إلى رئاسة الجمهورية، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق انتخابات البلديات التركية 2019.



وبموجب القانون الجديد الذي أعدته الحكومة التركية ستنقل صلاحيات وزير الداخلية الخاصة بالبلديات إلى أردوغان، وبهذا يتاح للرئيس التركي فصل رؤساء البلديات بقرار مباشر منه.



ومن المنتظر أن يرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في تركيا نهاية مارس من العام القادم.



ويزعم أنه تم اتخاذ القرار لعدم رغبة السلطات في تبعية بن علي يلدرم الذي شغل منصبي رئيس الوزراء ورئيس البرلمان لوزارة الداخلية، حيث ان بن علي يلدريم مرشح للمنافسة على منصب رئيس بلدية إسطنبول.



وبهذا فإن رؤساء البلديات لا يخضعون لمساءلة أحد باستثناء أردوغان.