ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أردوغان يحكم قبضته على سلطات الدولة بقرارات رادعة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:31 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
شريف سيد
أصدر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، تشريعا جديدا يمنع محاسبة رؤساء البلديات من وزارة الداخلية، وينقل صلاحيات المحاسبة إلى رئاسة الجمهورية، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق انتخابات البلديات التركية 2019.

وبموجب القانون الجديد الذي أعدته الحكومة التركية ستنقل صلاحيات وزير الداخلية الخاصة بالبلديات إلى أردوغان، وبهذا يتاح للرئيس التركي فصل رؤساء البلديات بقرار مباشر منه.

ومن المنتظر أن يرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في تركيا نهاية مارس من العام القادم.

ويزعم أنه تم اتخاذ القرار لعدم رغبة السلطات في تبعية بن علي يلدرم الذي شغل منصبي رئيس الوزراء ورئيس البرلمان لوزارة الداخلية، حيث ان بن علي يلدريم مرشح للمنافسة على منصب رئيس بلدية إسطنبول.

وبهذا فإن رؤساء البلديات لا يخضعون لمساءلة أحد باستثناء أردوغان.

ترشيحاتنا

شاهد نجم الزمالك يؤدي العمرة بصحبة زوجته

نادر شوقي يكشف حقيقة انضمام عماد متعب إلى الجونة

الحبس 3 سنوات للفتاة المتحرشة بقرد في المنصورة.. تفاصيل

فوز راجولينا برئاسة مدغشقر في النتائج الأولية

رسميًا.. الأهلي يضم رمضان صبحي من هدرسفيلد لمدة 6 شهور

غادة والي: صرف معاشات يناير قبل موعدها بمناسبة أعياد الميلاد

خميس صاخب جدا.. براءة صلاح والخطيب.. عودة رمضان للأهلي.. وإقالة آل الشيخ من منصبه

صدمة السد العالى.. إيهاب جلال يرفض ضم عصام الحضرى إلى المصرى

نجم بيراميدز يقترب من الدورى السعودى

أول تعليق من بيراميدز على إعفاء تركى أل الشيخ من منصبه

عمرو أديب يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب إعفائه من منصبه

وداعاً للشخير بـ 5 علاجات طبيعية سريعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

فيديو

القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري
أمينة الباجوري تنصح بريجيم التمر: يحقق نتائج مذهلة فى وقت قصير.. فيديو
شاهد.. سكان بيرو يودعون العام بالضرب المبرح لبعضهم البعض
فيديوجراف | حوادث هزت مصر في 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟