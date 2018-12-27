بالأسماء.. وزير المالية يقر حركة تغييرات في مصلحة الجمارك



وينص القرار 758 لسنة 2018 على ندب سمير عبدالستار عبدالمجيد - الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الجمارك - وزارة المالية لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة لخدمة المتعاملين وتسهيل التجارة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية من ذات المستوى الوظيفي بالمصلحة، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهما أقرب.



وندب كل من التالية أسماؤهم: الشاغل لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك وزارة المالية لشغل الوظيفة القيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام الموضحة قرين اسمه بالمصلحة، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهما أقرب مع منحهم البدلات المقررة للوظيفة وهم:-



محمود محمد عبدالنعيم محمد مدير عام الإدارة العامة لميناء العين السخنة بالإدارة المركزية لجمارك السويس، بالمنطقة الشرقية، بقطاع العمليات الجمركية.



السيد عطية عيسى السروجي مدير عام الإدارة العامة لجمارك ميناء الأدبية بالإدارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



عبدالهادى السيد محسن محمد مدير عام الإدارة العامة للمناطق الحرة بالإدارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



أشرف عبدالهادي أحمد العربي مدير عام الإدارة العامة للسيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



عز الدين محمد علي رمضان مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



محمد فوزى محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



نهلة محمد الحسيني محمد مختار مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



جمال محمد إبراهيم طه مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



عماد محمود السيد الدنون مدير عام الإدارة العامة للوارد بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



علي عبدالحميد إبراهيم سلامة مدير عام الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



أبوالمعاطي السيد درويش رخا مدير عام الإدارة العامة للمناطق الحرة بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



رياض فضل موسى البنا مدير عام الإدارة العامة لميناء العوجة بالإدارة المركزية لجمارك سيناء بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



ماجدة جامع عبدالعزيز حسين مدير عام الادارة العامة للشئون الجمركية والايداعات بالادارة المركزية لجمارك سيناء بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.



عبدالهادى ابراهيم عبدالله ضيف مدير عام الادارة العامة للتنسيق ودعم العمليات بالادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية .



منى صبحى محمد فريد مدير عام الادارة العامة للتنسيق ودعم العمليات بالادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.



محمد صلاح الدين عبده أبو العلمين مدير عام الادارة العامة لشئون مكتب الوزير بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شئون المصلحة.



هالة محمود عبدالواحد خليل مدير عام الادارة العامة لدعم اتخاذ القرار بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شئون المصلحة.



محمد إبراهيم محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري.



عبدالرسول عطية عبدالرسول مدير عام الادارة العامة للتفتيش العام للمنطقة الوسطى والجنوبية بالادارة المركزية للتفتيش العام بقطاع شئون المصلحة.



محمود انور طه عويضة مدير عام الادارة العامة للمتابعة والتقييم بالادارة المركزية لبرنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد بقطاع العمليات الجمركية.



مصطفى حسن محمود حسن مدير عام الادارة العامة للالتزام بالإدارة المركزية لبرنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد بقطاع العمليات الجمركية.



وندب كل من العاملين بالمستوى الوظيفى الأولى التخصصية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية لشغل الوظيفة القيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام الموضحة قرين اسمه بذات المصلحة، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهما أقرب ، مع منحهم البدلات المقررة للوظيفة، وهم:



جلال الدين يحيى داود مدير عام الادارة العامة للمتابعة بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شئون المصلحة.



وليد حسين محمد عبدالخالق مدير عام الادارة العامة لمكتب رئيس القطاع بقطاع شئون المصلحة.

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تغييرات مصلحة الجمارك، اليوم، وينص القرار الأول على ندب محمد إبراهيم سعيد إبراهيم من العاملين بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للبحوث الفنية بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شئؤون المصلحة، لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهما أقرب، مع منحه البدلات المقررة للوظيفة.