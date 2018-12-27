مع انتهاء النصف الأول.. هل يشهد عام 2019 أبطالا جددًا للدوريات الخمسة الكبرى



1-منافسة مشتعلة في البريميرليج وصدارة الريدز الغائبة منذ سنوات



كعادة كل عام في الكرة الإنجليزية، تشتد المنافسة علي لقب البريمييرليج بين الفرق الستة الكبري بالبريميرليج، ولكن هذا الموسم يتقدمهم فريق آخر، حيث يتصدر فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو اللقب الذي غاب عن خزائن الريدز منذ موسم 1998-1990.



وكما ابتعد لقب البريميرليج عن ليفربول منذ 27 عاما، ابتعد أيضا لقب تصدر فترة الشتاء للدوري الإنجليزي عن قلعة الانفيلد، حيث لم يتقدم ليفربول جدول الترتيب في آخر 10 سنوات سوي مرتين، كانت آخرهم عام ،2014 وخسر ليفربول تلك البطولة في الرمق الأخير لصالح فريق تشيلسي.



ولا تبدو منافسة البريميرليج يسيرة هذا العام، حيث يزاحم ليفربول فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام علي صراع اللقب، لكن مؤشرات النصف الأول من الموسم تشير بأن الريدز سيكون المرشح الأول علي اللقب الغائب منذ التسعينيات.



2-البوندسليجا وسقوط العملاق البافاري



أما في الكرة الألمانية التي تتميز بهدوء المنافسة، وانحصارها في فريق واحد فقط خلال السنوات الأخيرة وهو بايرن ميونخ، يفاجئ نادي بوروسيا دورتموند الجميع بموسم متميز يقدمه أبناء المدرب السويسري لوسيان فافر، حيث يتصدر الجراد الأصفر ترتيب البوندسليجا خلال فترة الدور الأول برصيد 42 نقطة، حققهم من خلال خوضه 17 لقاء، فاز في 13 مباراة منهم، وتعادل 3، وخسر مباراة وحيدة.



وبالرغم من أن الفريق صاحب المركز الثاني، بايرن ميونخ، يبتعد عن بروسيا بفارق 6 نقاط فقط وهو فارق ليس بالكبير، إلا أن كل المعطيات تشير بتفوق دورتموند في الدوري الألماني خلال هذا الموسم، لاسيما مع هبوط أداء وتخبط الفريق البافاري مع المدير الفني الجديد نيكو كوفاتش ، مما يعطي أبناء مدينة دورتموند الأمل في تحقيق لقب لبطولة الغائبة عن الفريق منذ موسم 2011-2012



3-الليجا وغموض هوية بطل الموسم



وعلي صعيد اسبانيا، لم يبرز فريق يشير بأحقيته لحسم اللقب هذا الموسم خلال الدور الأول، وتفتقد الليجا الاسبانية متعة المنافسة المعتادة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، حيث يقدم الفريق الملكي موسما متواضعا حتي الآن بعد رحيل مدربه الفرنسي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي، ليجمع فريق الميرينجي 29 نقطة حتي الآن، محتلا بهم المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني.



ويتصدر فريق برشلونة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بالرغم من عدم إقناع محبيه بأداءه خاصة خلال بداية النصف الأول من هذا الموسم.لكن الفريق الكتالوني استرد عافيته في الجولات الأخيرة من الدوري الاسباني لينفرد بالمركز الأول خلال ختام الدور الاول.



ويدخل فريقا اتليتكو مدريد واشبيلية في صراع المنافسة أيضا، حيث يحتل الأتليتي المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر وبرصيد 37 نقطة، ويحل اشبيلية ثالثا برصيد 32 نقطة.



4-الدوري الفرنسي وباريس بطل المشهد المعتاد



وبالانتقال لمنافسة الدوري الفرنسي، ينفرد نادي باريس سان جيرمان بالمشهد دون منافس كما هو المعتاد خلال السنوات الأخيرة، حيث يبتعد الفريق الباريسي عن أقرب ملاحقيه بــ 13 نقطة، مغردا في صدارة الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة.



5-الكالتشيو وابتعاد اليوفي عن ملاحقيه



وفي الدوري الإيطالي، تستمر هيمنة البيانكونيري، والتي فرضها منذ عام 2011 علي منافسة الكالتشيو، حيث يتصدر يوفنتوس فترة الدور الأول بعدد 50 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه،فريق نابولي، الذي يناوش اليوفي من بعيد، كما هو الحال المتعارف عليه عن الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة.

بعد انتهاء نصف المشوار من منافسات الدوريات الخمسة الكبري في القارة الأوروبية، وباستعدادات قوية لخوض مرحلة الحسم والفترة الأصعب من الموسم وهي الدور الثاني من كل مسابقة، وبخاصة علي فرق الصدارة والتي تنافس علي بطولتي دوري الكأس المحليين بالإضافة إلي كأس دوري الأبطال، فهل يبتسم عام 2019 لمُتوجين جُدد علي مقاعد البطل في نهاية المطاف، أم تستمر البطولات بأسماء أصحابها السابقين دون أي جديد.