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تعرف على رسالة كارول سماحة لجمهورها في 2019

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
طالبت المطربة اللبنانية كارول سماحة، جمهورها أن يستقبل العام الجديد بالتفاؤل وينسى الهموم والمشاكل؛ مشيرة الى أنها تميل للتفاؤل بشكل عام، ومهما يحدث فى حياتها من ظروف صعبة سواء فى العمل أو الظروف الشخصية، فإن طباعها تميل للفرح.

وأشارت سماحة خلال لقائها ببرنامج "شريط كوكتيل"، على فضائية "الحياة"، مع الفنان هشام عباس، إلى أنها تراجع نفسها فى العام الماضى، لافتة إلى أن أشياء كثيرة حدثت لها فى عام 2018.

وأوضحت سماحة أن زوجها مر بظروف صحية صعبة فى عام 2018، خاصة الستة أشهر الأولى من العام، أما نصف العام الثانى كان جيدًا.

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