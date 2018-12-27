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رياضة

نجوم يواسوا كوليبالي بعد تعرضه للعنصرية..أبرزهم صلاح ورونالدو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:48 م
صدى البلد
أحمد هاني
أرسل عدد من نجوم العالم رسائل دعم لنجم الدفاع السنغالي كولبيالي بعدما تعرض لهتافات عنصرية أمس، في المباراة التي جمعته مع فريقه نابولي أمام إنتر ميلان علي ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال إيكاردي قائد الإنتر: "أشعر بخيبة أمل لما حدث في سان سيرو، دعونا نقول كفى، توقفوا عن العنصرية والتمييز".

كما دعم السنغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، قائلا "فى العالم، وفى كرة القدم، نريد دائما تعليم الاحترام، لا للعنصرية أو أى جريمة تمييز".

كما كتب ماني زميله في المنتخب: "ونشر ماني صورة لكوليبالي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا "أشعر بالمرارة لما واجهته يا كوليبالي".

كما قال النجم المصري محمد صلاح تدعيمًا للنجم السنغالي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "ليس هنا أي مكان للعنصرية في كرة القدم، لا يوجد مكان للعنصرية في أي مكان".

ووقعت مشاحنات أمس بين جماهير نابولي والإنتر قبل بداية اللقاء أسفرت عن مقتل شخص تم دهسه بواسطة سيارة صغيرة وإصابة أربعة آخرين كانوا قد تعرضوا للطعن.

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