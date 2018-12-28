صابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب يربكان ماراثون سهرات رأس السنة بحفل ضخم

رغم الانتعاشة الغنائية التي تشهدها سهرات ليلة رأس بالقاهرة إلا أن رواد هذه الحفلات قد يعيدوا حساباتهم خاصة مع الإعلان عن حفل ضخم يضم نجمين بحجم صابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب داخل فندق جراند نايل تاور.



دخول الرباعي وعبد الوهاب ماراثون سهرات رأس السنة أدى إلى ارتباك للخريطة الغنائية لهذه الليلة خاصة مع الإقبال الكبير من جمهور النجمين لحجز أماكنهم رغم أن الإعلان عن الحفل جاء متأخرا.



علي جانب اخر يتم الاستعداد لحفل النجمين صابر الرباعي شيرين عبد الوهاب بتجهيزات وديكورات ضخمة غير مسبقة من تنفيذ wedding house وتنظيم تامر عبد المنعم pmg وإشراف عام Ads حمدان المغربي.



ومن المقرر أن يشهد الحفل مشاركة ال dj علي تامر و ال dj مو بالإضافة إلى بعض فقرات المؤثرات البصرية وال fire show.