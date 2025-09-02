بدء تصوير «سنجل ماذر فاذر» بطولة ريهام عبدالغفور وشريف سلامة

أعلن المخرج تامر نادي عن انطلاق تصوير مسلسله الجديد «سنجل ماذر فاذر»، من بطولة النجمة ريهام عبدالغفور والفنان شريف سلامة، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني في موسم "أوف سيزون".



ونشر نادي صورة لكلاكيت أول يوم تصوير عبر خاصية «الاستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».



وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي كوميدي، حيث تجسد ريهام عبدالغفور شخصية مديرة منظمة، بينما يقدم شريف سلامة دور كاتب مغمور، وتدور بينهما العديد من المواقف الطريفة والمفاجآت.



المسلسل من قصة وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح، ويشارك في بطولته أيضًا الفنانة هنادي مهنا.