القبض على 5 أشخاص على خليفة اغتيال رئيس الأركان النيجيري السابق

القت السلطات النيجيرية في العاصمة (أبوجا) القبض على خمسة أشخاص على خلفية حادث اغتيال مارشال الجو اليكس باده رئيس الأركان النيجيري السابق، الأسبوع الماضي.



وذكر راديو (صوت أمريكا) أن مسلحين مجهولين قاموا بنصب كمين لرئيس الأركان السابق خارج أبوجا، وذلك أثناء عودته من مزرعته ، حيث أطلقوا الرصاص عليه ، فأردوه قتيلا .



وأعلن متحدث باسم الشرطة في أبوجا أن اثنين من المقبوض عليهم من المتهمين الرئيسيين الذين شاركوا بالفعل في اغتيال رئيس الأركان السابق، وأن الثلاثة الآخرين من المشتبه في تورطهم في الحادث.



وكان رئيس نيجيريا محمد بخاري أمر بضرورة اعتقال المسئولين عن قتل اليكس وتقديمهم للمحاكمة، واصفا اغتياله بأنه "حادث مؤسف ومحزن للغاية".

وكان الكيس باده - 61 عاما - قد استقال من منصبه عام 2015، وذلك في عهد الرئيس السابق جود لاك جوناثان.