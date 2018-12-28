ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

عاصفة ثلجية تعطل الرحلات الجوية ببعض المناطق في الولايات المتحدة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:21 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
قال مسؤولو الأرصاد الجوية إن عاصفة شتوية هبت على مناطق في الولايات المتحدة أدت بحلول صباح أمس الخميس إلى تعطل رحلات جوية وهبوب عواصف ثلجية.

ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ما يصل إلى 25 سنتيمترا من الثلوج على بعض الولايات وهطول أمطار غزيرة على ولايات أخرى.

وشهدت مناطق من الغرب الأوسط الأميركي والجنوب الشرقي أول موجة من الثلوج الكثيفة والأمطار، وهي موجة من المتوقع أن تصل إلى وسط الولايات المتحدة خلال عطلة أعياد الميلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية أمس الخميس من أن طرق السفر ستصبح خطرة.

وساهمت العاصفة التي بدأت في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء في تأخر أكثر من 2300 رحلة جوية وإلغاء نحو 509 رحلات داخل أو من أو إلى الولايات المتحدة بعد ظهر الخميس.

وأعلن جيف كولير حاكم ولاية كانساس في الغرب الأوسط الأميركي حالة الطوارئ أمس استعدادا للعاصفة.

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة: السيسي شايف اللي إحنا مش شايفينه.. فيديو

كعادته كل أسبوع.. توفيق عكاشة يطارد الذباب على الهواء

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

عمة وجلابية صعيدي.. ملابس أسقطت سفاح الملاية اللف والخلخال.. نوستالجيا

ختامها مسك .. مصر تنافس على استضافة الكان .. 2018 عام إنجازات وانكسارات اتحاد الكرة

وكيل رمضان صبحي يكشف إمكانية مشاركته مع الأهلى أمام بيراميدز

نادر شوقي يكشف حقيقة انضمام عماد متعب إلى الجونة

رمضان عفيفي يوضح الحكمة من عدم عودة المطلقة ثلاثا إلا بعد الزواج من آخر

حدث غير متوقع.. سيدة تلد في عمر الـ 65 عاما من زوجها المسن

هاني حتحوت يكشف مثله الأعلى في الوسط الإعلامي.. فيديو

نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو

رد فعل بيراميدز على تعيين تركي آل الشيخ رئيسًا لـ هيئة الترفيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

115 صورة تحكي قصة 115 سنة من عمر المتحف الإسلامي

فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو
نائب رئيس إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع حمدي فتحي.. فيديو
شريف العريان: مصر تستعد لكسر حاجز الخمس ميداليات أوليمبية في منافسات طوكيو 2020.. فيديو
أحمد حسن: بيراميدز يحلم بلقب الكأس أو الدوري ويبحث عن صفقتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟