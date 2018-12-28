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أخبار العالم

وفد أمريكي بقيادة بومبيو يشارك في حفل تنصيب رئيس البرازيل الجديد

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 07:17 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
محمود نوفل
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدا رئاسيا أمريكيا بقيادة مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي سيسافر إلى البرازيل وكولومبيا في الفترة من من 31 ديسمبر إلى 2 يناير وذلك لحضور حفل تنصيب ياف بولسونارو ، الرئيس المنتخب للبرازيل. بالإضافة إلى المشاركة في الأحداث المتعلقة بتنصيبه .

كما سيشارك بومبيو في اجتماع ثنائي مع الرئيس القادم بولسونارو ووزير الخارجية أراوجو لإعادة التأكيد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والبرازيل في تعزيز الرخاء والأمن والتربية والديمقراطية وذلك وفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف البيان قائلا " وخلال وجوده في برازيليا ، سيشارك الوزير بومبيو أيضا في اجتماعات ثنائية مع رئيس بيرو مارتن فيزكاررا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزير بومبيو سيسافر في الثاني من يناير ، إلى كارتاخينا بكولومبيا للقاء الرئيس الكولومبي إيفان دوكي وذلك للتأكيد علي دعم الولايات المتحدة للأهداف المشتركة ، مثل جهود مكافحة المخدرات ، وتنفيذ اتفاق السلام ، والتجارة ، والاستجابة للأزمة الإقليمية التي ترتكبها السياسات الكارثية لنظام مادورو في فنزويلا.

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