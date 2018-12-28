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4.9 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة، وإستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي الصادرات الزراعية بلغ 4 ملايين و962 ألفا و354 طنا، بدلا من 4 ملايين و740 ألفا و359 طنا خلال العام الماضي عن نفس الفترة بزيادة 222 ألف طن.

وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية لـ 13 صنفا من محاصيل الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والثوم والجوافة والعنب بلغت 3 ملايين و 124 ألفا و933 طنا، مشيرا إلى أن إجمالي صادرات مصر من الموالح بلغت مليونا و635 ألفا و785 طنا، ومن البطاطس بلغت 759 ألفا و117 طنا، و358 ألفا و988 طنا من البصل.

ووفقا للتقرير بلغت صادرات مصر من الفراولة 20 ألفا و126 طنا، مقابل 40 ألفا و223 طنا تم تصديرها من محصول المانجو، بالإضافة إلى تصدير 101 ألف و332 طن عنب، و151 ألفا و138 طن رمان، مشيرا إلى أن صادرات مصر من الفاصوليا بلغت 22 ألفا و441 طنا، مقابل تصدير 7 آلاف و211 طنا من الخيار، وتصدير 14 ألفا و234 طنا من الثوم و1791 طنا باذنجان.

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4.9 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية

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