هل يعلن محمد وزيرى زواجه من هيفاء وهبى فى 2019

على مدى عامين ويتداول أخبار علاقة حب سرية وربما كان زواجا سريا يربط بين هيفاء وهبى ومدير أعمالها محمد وزيرى .



وبدا ذلك واضحًا من فرض وهبى لـ وزيرى فى أعمالها مؤخرا مرة كملحن ومرة كممثل فى أعمالها الدرامية .



كما لاحظ عدد ممن يحيطون بالثنائى بعض الأقاويل عن غيرة وزيرى الشديدة على وهبى وعشقه الواضح لها .



وصرح وزيرى عبر حسابه الشخصى على تويتر بكلمات لا يمكن أن تصدر من مجرد مدير أعمال لنجمة يدير أعمالها فكتب لها "أحببتك فارتقى إحساسى وعرفت أن النساء شائعة يتداولها الناس"..و قد قامت هيفا بعمل ريتويت لما كتبه عبر حسابها فهل يعلن الثنائى زواجهما فى ٢٠١٩.