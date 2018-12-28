بهيج حسين يروي كواليس حفل قادرون باختلاف في ضيافة صدى البلد.. صور

استضاف موقع "صدى البلد" مصمم الأزياء بهيج حسين، حيث روى كواليس تصميماته للأطفال والنجوم في حفل "قادرون باختلاف" الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام.



وتحدث بهيج حسين، خلال الندوة عن الذوق العام المصري وكيف اختلف خاصة بعد الألفية، وبعض الأخطاء التي يقع فيها الشباب والبنات تفسد إطلالاتهم.



وروى بهيج حسين، رحلته من دراسته للهندسة ثم القانون الدولي وصولًا إلى عالم الموضة والأزياء، كما علق على الطريقة التي يستخدم بها الشعب المصري مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح "سلاحًا ذو حد واحد"، وفقًا لقوله.