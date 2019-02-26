حملة بوتفليقة تكشف موعد تقديم أوراق ترشحه

أعلن عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، عن تقديم الأخير ملف ترشحه لولاية خامسة للمجلس الدستوري في الثالث من مارس المقبل، وهو آخر موعد لتقديم الترشيحات، وذلك في نفي واضح لما أثير حول عدم ترشحه.



وقال سلال في خطاب أمام أنصار الرئيس الجزائري في العاصمة الجزائر إن "المرشح عبد العزيز بوتفليقة سيحترم المواعيد والقوانين طبقا للدستور وسيقدم ملفه يوم 3 مارس" للمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد وهو "سيد في قراره" لقبول أو رفض ملف أي مترشح.



وأضاف سلال الذي سبق أن أدار أيضا حملات بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014 "الحق في الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري كما من حق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الترشح".



