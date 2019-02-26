ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

حملة بوتفليقة تكشف موعد تقديم أوراق ترشحه

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:24 م
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
شريف سيد
أعلن عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، عن تقديم الأخير ملف ترشحه لولاية خامسة للمجلس الدستوري في الثالث من مارس المقبل، وهو آخر موعد لتقديم الترشيحات، وذلك في نفي واضح لما أثير حول عدم ترشحه.

وقال سلال في خطاب أمام أنصار الرئيس الجزائري في العاصمة الجزائر إن "المرشح عبد العزيز بوتفليقة سيحترم المواعيد والقوانين طبقا للدستور وسيقدم ملفه يوم 3 مارس" للمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد وهو "سيد في قراره" لقبول أو رفض ملف أي مترشح.

وأضاف سلال الذي سبق أن أدار أيضا حملات بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014 "الحق في الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري كما من حق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الترشح".

ترشيحاتنا

أشرف صبحي يكشف خطة وزارة الشباب فى إعداد الرياضيين لـ طوكيو 2020 وباريس 2024

أول رد فعل من المقاصة بعد تأجيل مواجهة الزمالك في كأس مصر

فضيحة القذافي وساركوزي تعود إلى الأضواء.. في بريطانيا

تفاصيل الجواب الذي أرسله عبد الناصر لأحمد زويل

حرس كيم يركضون حول سيارته من الفندق لسفارة كوريا الشمالية.. فيديو

رد ناري من محمد رمضان على انتصار ..اعرف ما فعله ؟

إيقاف حكم تنزاني مدى الحياة وغرامة 200 ألف دولار.. تعرف على السبب

أشرار البحر.. 3 أسماك بها سم قاتل احذروها.. صور

هؤلاء اللاعبون تجاهلهم أجيري في قائمة معسكر مارس.. عبد الله السعيد وصفقتا الأهلي الأبرز

الأعلى للإعلام يوجه تحذيرا شديد اللهجة للبرامج الرياضية ويفتح تحقيقًا في مخالفاتها

وفاة طالب ثانوي داخل مدرسته بـ السكتة القلبية في المنيا

وصول ترامب إلى فيتنام للقاء زعيم كوريا الشمالية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة فساتين نجوى كرم في عيد ميلادها

جامعة الملك سلمان.. الحلم يتحقق على أرض الفيروز.. صور

أشرار البحر.. 3 أسماك بها سم قاتل احذروها.. صور

البابا تواضروس: سعدت جدا بزيارة متحف الطفل بكل ما فيه من حضارة وإبداع.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. خرشوف محشى وأرز بالشبت.. والحلو: جلاش بالمهلبية

فيديو

مكرم محمد أحمد: الإخوان أول جماعة ابتدعت العنف والقتل
إسكان البرلمان: هدفنا الحفاظ على حقوق المالك والمستأجر
إسكان النواب: توافق في البرلمان على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم
برلماني: حجز 536 وحدة في العلمين الجديدة بسعر لا يتجاوز 500 ألف جنيه
إسكان البرلمان: مدينة العلمين الجديدة ليست للأغنياء والوحدات في متناول الجميع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تعميم الأذان الموحد على جميع المساجد بالمحافظات؟

هل تؤيد تعميم الأذان الموحد على جميع المساجد بالمحافظات؟