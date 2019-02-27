الخارجية تنعي ضحايا حادث محطة مصر

نعى المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ضحايا حادث محطة مصر الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.



وقال حافظ في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة، تويتر، "ننعى ببالغ الحزن والأسى ضحايا محطة مصر، أخوتنا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين" ، "حفظ الله مصر".



وكان قد شب حريق كبير داخل جرار أحد القطارات فى محطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران برصيف رقم 6 بمحطة مصر.



على الفور وعقب اصطدام القطار برصيف المحطة تم توجيه ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة عليه كما توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين جراء الحادث للمستشفى، وأخلت قوات الأمن الرصيف وأقامت كردونا أمنيا فى محيط الحادث ليقوم رجال الإطفاء والإسعاف بعملهم، وليقوم رجال النيابة بمعاينة موقع الحادث.