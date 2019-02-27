ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مصدر باتحاد الكرة: كأس مصر سيكون في حكم الملغي .. لهذا السبب

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:16 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسري غازي
كشف مصدر مسئول فى اتحاد الكرة، عن مصير بطولة كأس مصر بعد تأجيل مباراتى الأهلى وبيراميدز والزمالك ومصر المقاصة نظرا لدواع أمنية.

قال المصدر ذاته، إن هناك اتجاها داخل الجبلاية مضمونه أن كأس مصر سيكون في حكم الملغي بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم نظرا لضيق الوقت.

وأضاف: لا يوجد وقت لخوض مباريات كأس مصر فى ظل انشغال الجميع بنهائيات أمم إفريقيا إلى جانب أن الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الكونفيدرالية فى النسخة المقبلة سوف تنطلق مبكرا.

ولفت إلى أن المهندس هانى ابوريدة رئيس الجبلاية أعلن عن نيته مطالبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل إعلان بطل الدورى لحين الانتهاء من المسابقة المحلية استنادا إلى استضافة مصر كان 2019.

وشدد على أن مجلس الجبلاية فى حال إلغاء بطولة كأس مصر الموسم الجارى سوف يقوم بترشيح نادى الزمالك بطل النسخ الأخيرة من الكأس للمشاركة فى بطولات إفريقيا بالتزامن مع انتظار صاحب لقب الدورى المحلى خلال الموسم الجارى عقب استكماله بعد أمم إفريقيا.

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يقبل استقالة وزير النقل

الصحة: لم يتم التعرف على هوية معظم ضحايا حادث قطار محطة مصر.. فيديو

شاهد.. لحظة تصادم جرار قطار محطة مصر بسرعة جنونية

شاهد.. السماء تمطر أسماكا في مالطا

"الأعلى للإعلام" يلزم "اليوم السابع" بالاعتذار لـ إلهام أبو الفتح العضو المنتدب لـ "صدى البلد"

سفير فرنسا بالقاهرة عن واقعة القطار: متضامنون مع مصر في الحادث المأساوي

لن تسيروا وحدكم أبدًا.. ليفربول ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

الإفتاء بعد حادث قطار محطة مصر: صاحب الحريق شهيد

مفاجأة.. الهند قصفت باكستان بقنابل إسرائيلية

نجم الأهلي يحمل شارة كابتن منتخب مصر في معسكر مارس

علياء تطلب الطلاق: حب عمرى طلع مدمن .. وفتح بيتنا غرزة

مصدر باتحاد الكرة: كأس مصر سيكون في حكم الملغي .. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور والأسعار.. إطلالات ميجان ميركل في المغرب

صانعة البهجة .. سارة توما مدرسة تحترف تصميم العرائس على شكل صاحبها

البابا تواضروس يضع حجر أساس كنيسة الأنبا أنطونيوس ببورسعيد.. صور

ريم مصطفى على الموتوسيكل في جلسة تصوير جديدة.. صور

مع دخوله الخدمة .. 10 معلومات عن ترام الإسكندرية المكيف

فيديو

اليخت الطائر يخطف الأنظار في معرض دبي للقوارب المائية
شاهد.. الحرائق تحاصر مدينة مانشستر البريطانية
لحظات مرعبة لتدمير الفيضانات لجسر أثري في اليونان.. فيديو
الكهرباء: المواطن بإمكانه تبليغ قراءة العدادات من خلال هذا الرقم.. فيديو
رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الألباني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟