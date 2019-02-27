مصدر باتحاد الكرة: كأس مصر سيكون في حكم الملغي .. لهذا السبب

كشف مصدر مسئول فى اتحاد الكرة، عن مصير بطولة كأس مصر بعد تأجيل مباراتى الأهلى وبيراميدز والزمالك ومصر المقاصة نظرا لدواع أمنية.



قال المصدر ذاته، إن هناك اتجاها داخل الجبلاية مضمونه أن كأس مصر سيكون في حكم الملغي بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم نظرا لضيق الوقت.



وأضاف: لا يوجد وقت لخوض مباريات كأس مصر فى ظل انشغال الجميع بنهائيات أمم إفريقيا إلى جانب أن الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الكونفيدرالية فى النسخة المقبلة سوف تنطلق مبكرا.



ولفت إلى أن المهندس هانى ابوريدة رئيس الجبلاية أعلن عن نيته مطالبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل إعلان بطل الدورى لحين الانتهاء من المسابقة المحلية استنادا إلى استضافة مصر كان 2019.



وشدد على أن مجلس الجبلاية فى حال إلغاء بطولة كأس مصر الموسم الجارى سوف يقوم بترشيح نادى الزمالك بطل النسخ الأخيرة من الكأس للمشاركة فى بطولات إفريقيا بالتزامن مع انتظار صاحب لقب الدورى المحلى خلال الموسم الجارى عقب استكماله بعد أمم إفريقيا.