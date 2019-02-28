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رياضة

في مباراة مثيرة.. فيورنتينا يتعادل مع أتالانتا 3/3 في كأس إيطاليا

الخميس 28/فبراير/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهت مباراة الذهاب من دور نصف النهائي بكأس إيطاليا بين فريقي فيورنتينا وأتالانتا، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها.

افتتح "بابو جوميز"، التسجيل لنادي أتالانتا في الدقيقة السادسة عشرة، وبعدها بدقيقتين أضاف زميله الكرواتي "ماريو بازيليتش"، الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يعود فيولا للمباراة عن طريقه مهاجمه الشاب فيدريكو تشيزا بهدف أول في الدقيقة 33، وأضاف زميله ماركو بيناسي الهدف الثاني في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني أحرز مارتن دي رون الهدف الثالث لأتالانتا في الدقيقة 59 ، قبل أن يتعادل لويس موريل لفريقه بهدف ثالث في الدقيقة 79 ، لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

يذكر أن المباراة الأخرى في نفس الدور بين فريقي إي سي ميلان ولاتسيو انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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