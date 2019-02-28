لحلوى مميزة في المنزل.. إليكم طريقة تحضير السويسرول بالشوكولاته

يمكن باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة ان تقوم بصناعة حلوى مميزة في المنزل، لذا قامت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك بتقديم طريقة تحضير السويسرول بالشوكولاتة اللذيذة، والتي تعد من الحلوى المميزة عند الأطفال، فيما يلي سوف ننقل لكم الوصفة بطريقة بسيطة غير مكلفة.



مقادير السويسرول بالشوكولاته:



5 بيض

كوب وربع دقيق

كوب سكر

فانيليا

ملعقة كبيرة محسن كيك جل

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

( الحشو )

كريم شانتي مخفوق

( للتغليف )

شوكولاتة خام مذابة



طريقة تحضير سويسرول بالشوكولاتة:



1- نحضر بوله ونضع البيض ونضع الفانيليا ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي، ثم ننزل بالسكر أثناء الخلط ونخلط جيدا ثم نضع محسن الكيك الجيل أثناء الخلط ونخلط جيدا.



2- ثم نضع الدقيق بالتدريج ونقلب ونخلط بالمضرب السلك العادي او الاسباتيولا، ونضع الكاكاو الخام ونخلط حتى يصل الخليط للقوام المطلوب.



3- ثم نحضر الصاج ونضع به ورقة زبدة كبيرة تكون اطرافها الاربعه خارج الصاج وندهنها بدهنه زيت،. ثم نضع خليط السويسرول ونسوي الخليط جيدا.



4- ثم ندخله فرن مشتعل مسبقا لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 150 وعند وضعه فى الفرن نزود درجة الحرارة ل 180 درجة، ونتركها لمدة 10 دقائق، ونختبر بالخلة وفى حالة خروجها نظيفه نخرجه من الفرن، ونغطيه بفوطة نظيفة أو باستخدام استرتش غذائى حتى يهدأ ويبرد قليلا.



5- ثم نحضر السويسرول ومن تحته ورق زبدة ونضع عليه طبقة سميكة من الكريم شانتي، وندهن جيدا ثم نلفه رول بورق الزبدة ،ونغلق جيدا ثم نضعه فى الثلاجة حتى يتماسك جيدا.



6- ثم نخرجه من الثلاجة ونضعها على استاند مفرغ وتحته صينية، ونضع عليه الشوكولاتة الخام المذابة على حمام بخار، ونغلفه جيدا ونتركه حتى تتماسك الشوكولاتة جيدا او نضعه في الثلاجة حتى يتماسك ويقطع ويقدم ..