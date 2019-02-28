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حوادث

السيطرة على حريق شب في جراج للسيارات بشبرا الخيمة

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى جراج عشوائى للسيارات والدراجات النارية والتكاتك بمنطقة قسم ثان شبرا الخيمة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بجراج عشوائى للسيارات والدراجات النارية والتكاتك بالقرب من شارع قسم ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وأسفر الحريق عن اشتعال النيران فى عدد من التكاتك والدراجات النارية وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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