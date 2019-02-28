ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

اتحاد طلاب المدارس يتفق مع التعليم على الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:54 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
عقد اليوم أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر ، اجتماعا هاما مع المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم ، لمناقشة المقترحات المطروحة من الطلاب لتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة ، والاتفاق على الشكل النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019.

يأتي ذلك تمهيدًا لعرض جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 في شكله النهائي، على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لاعتماده رسميًا وإعلانه في جميع وسائل الإعلام و في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

وقال اتحاد طلاب مدارس مصر في بيان له : نؤكد لجميع الطلاب إننا حريصون على أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 مناسبا و مرضيا لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت الخميس الماضي تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح ، ووفقا لهذا الجدول المعلن ، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2019 يوم الأحد 9 يونيو 2019 بامتحان مادة اللغة العربية، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 امتحاني الاقتصاد والإحصاء، ويمتحن الطلاب يوم الخميس 13 يونيو 2019 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويمتحن الطلاب يوم السبت 15 يونيو 2019 امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.

وفي يوم الاثنين 17 يونيو 2019 يمتحن الطلاب امتحان الديناميكا، وفي يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 يمتحن الطلاب الكيمياء والفلسفة، وفي يوم السبت 22 يونيو 2019 يمتحن الطلاب الأحياء والاستاتيكا وعلم النفس، وفي يوم الاثنين 24 يونيو 2019 يمتحن الطلاب التفاضل والتكامل، وفي يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 يمتحن الطلاب الجيولوجيا والجبر والتاريخ.

وفي يوم السبت 29 يونيو 2019، يمتحن الطلاب الفيزياء والجغرافيا، وفي يوم الاثنين 1 يوليو 2019 يمتحن الطلاب اللغة الأجنبية الثانية.

وقالت الوزارة، إنه تم عرض الجدول المقترح على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات تمهيدًا لمناقشته مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، دون المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته وفقًا لما حددته الوزارة سابقًا، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية؛ وذلك لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.

موضوعات متعلقة

التعليم تعلن الجدول المقترح لامتحانات الثانوية العامة 2019.. البداية 9 يونيو والختام أول يوليو.. الوزارة تستطلع الآراء على موقعها حتى الأربعاء القادم

اتحاد طلاب المدارس يستطلع آراء الطلاب حول جدول امتحانات الثانوية العامة

ائتلاف ثورة أمهات مصر يعلن تعديلاته المقترحة لجدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019.. ننشر 8 معلومات عنه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019.. التعليم تحدد 3 مواد لا يمكن تعديل موعدها

ترشيحاتنا

بينهم نجيب وناصف ساويرس.. تعرف على قائمة أثرياء أفريقيا

خدعة تتيح لك قراءة رسائل واتساب دون علم المرسل

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

شوقي غريب: لابد من تواجد رمضان صبحي بالمنتخب الأول

مصر والدول العربية توجهان أكبر صفعة لـ قطر في إفريقيا

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الطقس تشهدها البلاد اليوم.. فيديو

ترامب يعلن فشل القمة مع زعيم كوريا الشمالية بسبب العقوبات

بعد 24 ساعة من حريق محطة مصر.. رائحة الموت والخوف تفوح من رصيف 6.. صور

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 28– 2-2019.. فيديو

زعيم كوريا الشمالية يكشف مصير تجارب بلاده النووية

بشرة خير لـ جماهير الأهلى عن وليد سليمان

شاهد.. رجال الإنقاذ يهرعون لإخراج فأر سمين عالق في المجاري بألمانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

زراعة الخير.. البنجر أمل جديد لدعم صناعة السكر بمصر

إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع مراد في الجيزة.. صور

بري لارسون تظهر بأفضل إطلالاتها في العرض الخاص لـCaptain Marvel.. صور

إيد شيران يتزوج سرا من شيري سيبورن بعد خطوبة لمدة عام.. صور

فيديو

طارق الشناوي: الذكاء هو من أدار موهبة حنان مطاوع.. فيديو
الغضبان: زيارة البابا تواضروس أحلت البركة والسعادة على بورسعيد.. فيديو
شاهد.. رأي رامي مالك في العمل مع مخرجين مصريين
مكسيم خليل: مسلسل صانع الأحلام يستقطب جيلا خسرته الدراما.. فيديو
شاهد.. متشرد يتحول لنجم إحدى العلامات التجارية الشهيرة في باريس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟