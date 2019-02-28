اتحاد طلاب المدارس يتفق مع التعليم على الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة

عقد اليوم أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر ، اجتماعا هاما مع المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم ، لمناقشة المقترحات المطروحة من الطلاب لتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة ، والاتفاق على الشكل النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019.



يأتي ذلك تمهيدًا لعرض جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 في شكله النهائي، على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لاعتماده رسميًا وإعلانه في جميع وسائل الإعلام و في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.



وقال اتحاد طلاب مدارس مصر في بيان له : نؤكد لجميع الطلاب إننا حريصون على أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 مناسبا و مرضيا لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت الخميس الماضي تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح ، ووفقا لهذا الجدول المعلن ، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2019 يوم الأحد 9 يونيو 2019 بامتحان مادة اللغة العربية، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 امتحاني الاقتصاد والإحصاء، ويمتحن الطلاب يوم الخميس 13 يونيو 2019 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويمتحن الطلاب يوم السبت 15 يونيو 2019 امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.



وفي يوم الاثنين 17 يونيو 2019 يمتحن الطلاب امتحان الديناميكا، وفي يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 يمتحن الطلاب الكيمياء والفلسفة، وفي يوم السبت 22 يونيو 2019 يمتحن الطلاب الأحياء والاستاتيكا وعلم النفس، وفي يوم الاثنين 24 يونيو 2019 يمتحن الطلاب التفاضل والتكامل، وفي يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 يمتحن الطلاب الجيولوجيا والجبر والتاريخ.



وفي يوم السبت 29 يونيو 2019، يمتحن الطلاب الفيزياء والجغرافيا، وفي يوم الاثنين 1 يوليو 2019 يمتحن الطلاب اللغة الأجنبية الثانية.



وقالت الوزارة، إنه تم عرض الجدول المقترح على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات تمهيدًا لمناقشته مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، دون المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته وفقًا لما حددته الوزارة سابقًا، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية؛ وذلك لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.