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أخبار العالم

قوات الأمن الأفغانية تحبط هجوما لحركة طالبان جنوب البلاد

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:19 م
صدى البلد
أ ش أ
أحبطت قوات الأمن الأفغانية، هجوما لمسلحي حركة طالبان في منطقة (أرغنداب) بإقليم (زابل) في جنوب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 28 مسلحًا على الأقل.

وقال مصدر عسكري مُطلع - في تصريح نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - إن ما لا يقل عن 30 مسلحًا قُتلوا، في تلك الأثناء، جراء شن القوات الخاصة ألأفغانية عمليات وغارة جوية على منطقة تارينكوت بإقليم (أوروزجان) ومنطقتي نهر السراج وسانجين بإقليم هلمند ومنطقة هيساراك بمقاطعة نانجرهار الأفغانيين.

وأوضح أنه تم شن عمليات مماثلة على منطقة صباري بإقليم خوست ومنطقة شاه والي كوت في إقليم قندهار ومنطقة سانشارك بإقليم سار إي بول ومنطقة قره باغ بإقليم غزني الأفغانيين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 ملسحا وإصابة 5 آخرين.

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